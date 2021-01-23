23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki temaslarını gazetelere değerlendirdi: Bize uzatılan el olarak gördük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki temaslarını gazetelere değerlendirdi: Bize uzatılan el olarak gördük

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2021 10:18
Güncelleme:23.01.2021 10:32
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerekiyor. Bizim açımızdan birinci konu YPG'ye desteğin kesilmesi " açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi. Çavuşoğlu, kritik görüşmelerin ardından temaslarını değerlendirdi.

AB'NİN BEKLENTİLERİ NE?
Reformlar pozitif atmosfere muhakkak katkı sağlayacaktır. Vize serbestisi zor ama hayata geçirilmesi gereken bir sözdür.

BLINKEN'IN SÖZLERİ
O anlamda söylemediği konusunda bize bilgisi oldu dedi. "Varsa şikayetin gel" diyerek Blinken'a seslendim. Bizim teklifimiz geçerli. Eğer müttefiklerimiz satmak istiyorlarsa iyi bir teklif ve garantilerle gelmek gerekiyor.

Somut öneriler ve garantiler bekliyoruz.

BÖLGESEL DOĞU AKDENİZ KONFERANSI
Biz Rum kesimini tanımıyoruz, onlar KKTC'yi tanımıyorlar. Ama hakça paylaşım gerekli mi? Gerekli. O yüzden pragmatik davranmamız gerekiyor. İki tarafı bir araya getirmemiz lazım. Toplantılara ikisi de katılmalı. Belki ayrı bir formatta ayrı bir toplantı olabilir.

AP'NİN DEMİRTAŞ ÇAĞRISI
Sevsin ya da sevmesin herkes Demirtaş'ın ne yaptığını biliyor. Bugün de dün de konusu geldiğinde neler yaptığını anlattık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş AB mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş AB mesajı
Büyük çelişki! Kimse anlamadı
Büyük çelişki! Kimse anlamadı
Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı!
Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı!
“Namussuz siyaset” çağrısı! Bilerek mi yapıyor?
“Namussuz siyaset” çağrısı! Bilerek mi yapıyor?
Kısıtlama sessizliği! İşte son durum
Kısıtlama sessizliği! İşte son durum
Mumcu'nun unutulmayan Orta Doğu analizi
Mumcu'nun unutulmayan "Orta Doğu" analizi
Bakan Soylu paylaştı! Allah kabul etsin
Bakan Soylu paylaştı! "Allah kabul etsin"
Başkan Erdoğan: Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de...
Başkan Erdoğan: Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de...
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kesinlikle karşıyım!
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kesinlikle karşıyım!
Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması
Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması
FETÖ şüphelileri Türkiye'ye getirildi
FETÖ şüphelileri Türkiye'ye getirildi
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Daha Fazla Video Göster