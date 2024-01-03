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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş açıklamalar! Aruri suikastıyla savaş yayılır mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 17:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı açıklamada "İsraillilerin, Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez" ifadelerini kullandı.
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