-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze diplomasisi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon diplomasisini sürdürüyor. Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze'deki son durum ele alındı.

Önceki Video
Netanyahu'dan Gazze'de meydan okuyan görüntü: İşgal mevzilerini ziyaret etti
Netanyahu'dan Gazze'de meydan okuyan görüntü: İşgal mevzilerini ziyaret etti
İBB soruşturmasında yeni operasyon: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı
Sonraki Video
İBB soruşturmasında yeni operasyon: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar