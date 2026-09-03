Yerli savunma sanayii yıllarca nasıl engellendi?

Bir milletin kaderi bazen bir fabrikada yazılır. Türkiye'nin yerli savunma sanayii hayali, Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş ve Nuri Killigil gibi öncü isimlerle başladı. Yıllar içinde yaşanan zorlukların ardından Türkiye bugün kendi teknolojisini tasarlayan, üreten ve ihraç eden güçlü bir savunma sanayii ekosistemine sahip. Bu büyük dönüşümün milli savunmaya ve ekonomiye etkileri, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin tarafından hazırlanan "Analiz" özel haberinde ele alındı.