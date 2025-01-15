Dış politikada 23 yıllık tecrübe! Değişen Türkiye sözü geçen ülke

Son 23 yılda dünya, krizler ve çatışmalarla adeta bir ateş çemberine dönerken, Türkiye AK Parti'nin liderliğinde istikrarın merkezi olmayı başardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, dış politikada oyun kuran, denge değiştiren ve denklem belirleyen bir aktör haline geldi. AK Parti, insani ve girişimci diplomasi anlayışıyla mazlumların sesi oldu, küresel barış için arabuluculuk yaparak dünyada güven ve itibar kazandı. Kararlı duruşu ve ilkeli politikalarıyla Türkiye, hem bölgesel hem de küresel krizlerin çözümünde lider bir ülke olarak öne çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE: DÜNYA DENGELERİNİ DEĞİŞTİREN ÜLKE

Son yıllarda küresel krizler ve istikrarsızlıklar dünya genelinde artarken, Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yeni bir dönemin kapılarını araladı. Proaktif dış politikası ve kararlı liderliğiyle Türkiye, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte denge değiştiren ve denklem belirleyen bir aktör haline geldi.

Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla şekillenen Türkiye, adaletin ve barışın temsilcisi olarak uluslararası arenada saygınlık kazandı. Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "Türkiye, sahada ve masada güçlü, girişimci ve insani bir diplomasi anlayışıyla yoluna devam etmektedir."

DENGE DEĞİŞTİREN POLİTİKALAR

Türkiye'nin diplomatik başarıları, Suriye'deki krizden Rusya-Ukrayna savaşına, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Filistin meselesine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Türkiye, yalnızca kendi hak ve menfaatlerini değil, mazlum coğrafyaların sesini de uluslararası platformlara taşımayı başarmıştır. Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür" vizyonu, daha adil ve barışçıl bir dünya düzeni arayışında Türkiye'yi önemli bir lider konumuna taşımıştır.

GÜÇLÜ DİPLOMASİNİN LİDERİ: TÜRKİYE

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, uluslararası alanda arabuluculuk konusundaki başarısıyla "dünya markası" haline geldi. Pek çok dünya lideri, Türkiye'nin kriz çözümlerindeki başarısını ve Başkan Erdoğan'ın liderliğini övgüyle dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'ın "asla başkalarının çıkarlarına boyun eğmeyen bir lider" olduğunu vurgularken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Karadeniz'deki barış girişimleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

TÜRKİYE, MAZLUMLARIN SESİ OLDU

Başkan Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum halkların haklarını uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savundu. "Dünya beşten büyüktür" söylemiyle adil bir dünya düzeni arayışına liderlik eden Türkiye, Savunma Sanayii'ndeki başarılarıyla da bölgesel ve küresel etkinliğini artırdı.

GELECEĞİN KÜRESEL AKTÖRÜ: TÜRKİYE

Başkan Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Türkiye geleceğin küresel aktörü olma yolunda hızla ilerliyor. Ekonomik kalkınma, diplomasi başarısı ve insani yardımlar konusundaki liderliğiyle Türkiye, dünyada güven duyulan bir ülke haline geldi.

Artık dünya sahnesinde Türkiye'nin olmadığı bir denklem eksik kalmaktadır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve vizyoner liderliği sayesinde, Türkiye, barış, adalet ve istikrar arayışlarının vazgeçilmez bir aktörü olarak yükselmeye devam ediyor.