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"Diriliş Şairi"ne son görev! Sezai Karakoç'un çocuk yüreğinin alev aldığı yer neresi?

A Haber
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Giriş: 17.11.2021 15:46
Güncelleme:17.11.2021 15:46
Türk şiirinin yaşayan efsanelerinden Diriliş Davası’nın öncüsü Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Melis Coşan İslamoğlu ve Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan isimler Sezai Karakoç için önemli değerlendirmelerde bulundu.
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