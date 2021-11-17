"Diriliş Şairi"ne son görev! Sezai Karakoç'un çocuk yüreğinin alev aldığı yer neresi?

Türk şiirinin yaşayan efsanelerinden Diriliş Davası’nın öncüsü Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Melis Coşan İslamoğlu ve Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan isimler Sezai Karakoç için önemli değerlendirmelerde bulundu.