Diplomasi trafiği temmuz ayında da sürecek! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Astana! ABD'ye kritik ziyaret...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği temmuz ayında da devam edecek. Başkan Erdoğan gelecek ay Kazakistan, Azerbaycan, ABD'ye giderek uluslararası zirvelere katılacak. Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, 6 Temmuz'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde, 9-11 Temmuz'da ise NATO Liderler Zirvesi'nde birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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