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Diplomasi trafiği temmuz ayında da sürecek! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Astana! ABD'ye kritik ziyaret...

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 15:35
Güncelleme:29.06.2024 15:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği temmuz ayında da devam edecek. Başkan Erdoğan gelecek ay Kazakistan, Azerbaycan, ABD'ye giderek uluslararası zirvelere katılacak. Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, 6 Temmuz'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde, 9-11 Temmuz'da ise NATO Liderler Zirvesi'nde birçok mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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