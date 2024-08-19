19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri!

Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2024 17:20
Hakkında tahliye kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakınları Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde toplanmaya başladı. Bekleyenler arasında bir dönem hapis yattıktan sonra tahliye olan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nunve kızı Nilda Polat'ın yer aldığı görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat’ın tahliye sonrası ilk görüntüleri!
Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri!
Dilan Polat tahliye edildi!
Dilan Polat tahliye edildi!
CHP’de gündem tüzük kurultayı!
CHP’de gündem tüzük kurultayı!
Filistinli iş adamı cinayetinin perde arkası!
Filistinli iş adamı cinayetinin perde arkası!
Görüntüsü ortaya çıktı
Görüntüsü ortaya çıktı
İşte seyir füzesi Kara atmaca !
İşte seyir füzesi "Kara atmaca" !
Dilan Polat ne zaman serbest olacak?
Dilan Polat ne zaman serbest olacak?
A Haber yangın harekat merkezinde! Yangınlarla nasıl mücadele ediliyor?
A Haber yangın harekat merkezinde! Yangınlarla nasıl mücadele ediliyor?
Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu
Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu
İyi turşu nasıl yapılır?
İyi turşu nasıl yapılır?
Alman polisinden kadın ve çocuklara şiddet
Alman polisinden kadın ve çocuklara şiddet
Boykotun etkisi İsrail’de fiyatları yükseltti
Boykotun etkisi İsrail'de fiyatları yükseltti
Daha Fazla Video Göster