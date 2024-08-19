19 Ağustos 2024, Pazartesi
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Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri!
Hakkında tahliye kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakınları Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde toplanmaya başladı. Bekleyenler arasında bir dönem hapis yattıktan sonra tahliye olan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nunve kızı Nilda Polat'ın yer aldığı görüldü.