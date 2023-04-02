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Dikkat son gün! Seçmen listeleri askıdan indiriliyor

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 11:18
Muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen kaydı sorgulamak için son gün bugün. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.
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