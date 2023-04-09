Dikkat çeken pankart! Başkan Erdoğan okudu

Başkan Erdoğan, Pendik'e gelerek tamamlanmış 168 projenin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Pendik'te büyük coşku yaşanırken sokaklar doldu taştı. Başkan Erdoğan törene kaç kişinin katıldığını açıkladı. Bir pankarttaki yazı ise dikkat çekti. Başkan Erdoğan o pankartı okudu ve "Ula bunlar benim hemşehrim" ifadelerini kullandı.

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