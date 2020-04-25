DHKP-C'li Mustafa Koçak'a sahip çıkan CHP'ye AK Parti ve MHP'den sert tepki

CHP, Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlere silah temin eden ve cezaevinde ölen DHKP-C terör örgütü üyesi Mustafa Koçak'a sahip çıktı. Tepkiler ise ardı ardına geldi.

Daha önce milletvekilleri terörist cenazelerinde boy gösteren, PYD'ye "terör örgütü" diyemeyen CHP yine şaşırtmadı, yine bir teröriste sahip çıktı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlere silah temin eden DHKP-C'li Mustafa Koçak, kaldığı cezaevinde yürüttüğü açlık grevinde hayatını kaybetti, CHP'lilerden teröriste sahip çıkan mesajlar birbiri ardına geldi.

CHP'nin 2 genel başkan yardımcısı, DHKP-C'li Mustafa Koçak'a sahip çıktı. Twıiter hesabından paylaşımda bulunan Veli Ağbaba, "297 gündür 'adil yargılama' talebiyle ölüm orucundaki mustafa kocak, hayata veda etti. Katillerin, tecavüzcülerin, hırsızların serbest bırakıldığı ülkede, 'suçsuzum' diyen 28 yaşında, 29 kilodaki Mustafa değil, adalet öldü." ifadesini kullandı.

Orhan Sarıbal da "Suçsuzum çığlıkları duyulmadı. Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlattı. Yine kimse kılını kıpırdatmadı. Adalet diye diye öldü." paylaşımında bulundu.

Savcı katiline bir destek de MİT TIR'ları ihanetine imza atan firari Can Dündar'dan geldi.

Dündar, sosyal medya hesabından "Siz ibadet için oruca başlarken, Mustafa Koçak, adalet için ölüm orucunda can verdi. Vebali boynumuza" dedi. .

CHP'nin, Savcı Selim Kiraz'ı şehit edenlere silah temin eden DHKP-C'liye sahip çıkmasına tepkiler ise çığ gibi...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi.

Twıiter hesabında, "CHP yine DHKP-C'nin avukatlığını yapmış" mesajını paylaşan Muş, "CHP, DHKP-C'ye gösterdiği hassasiyetin binde birini makam odasında şehit edilen savcımız için gösterdi mi? Nedir bu CHP'deki DHKP-C çizgisi?" cümlelerini kurdu.

CHP'ye MHP'DEN'den de tepki geldi.

MHP'li Cemal Enginyurt, "Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katledeni, şeker çocuk gösteren sol kafa!" nitelendirmesinde bulundu.