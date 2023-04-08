08 Nisan 2023, Cumartesi
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Devrim otomobilinden Devrin otomobiline! İşte 60 yıllık hayal ve Togg’un hikayesi
29 Ekim 2022'de seri üretime geçen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un ilk aracı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. 60 yıl sonra bir hayal daha gerçek oldu. Peki dünden bugüne Türkiye'nin otomobil serüveni nasıl ilerledi? A Haber editörü Aykut Gül "Devrim" arabalarından, "Devrin" arabalarına gelen süreci irdeledi. İşte Türkiye'nin yerli otomobilinin hikayesi...