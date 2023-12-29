Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler! Kaftanlar-kılıçlar-silahlar-yay ve oklar

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Meclis İdare Amiri Sermet Atay, Devlet Bahçeli'ye yeni yıl ve doğum günü için üç özel yapım silah hediye etti. Bahçeli kendisine verilen tüm hediyeleri MHP Genel Merkezi’nde yer alan sergi salonunda muhafaza ediyor.

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