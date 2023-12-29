29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler! Kaftanlar-kılıçlar-silahlar-yay ve oklar

Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler! Kaftanlar-kılıçlar-silahlar-yay ve oklar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 14:39
MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Meclis İdare Amiri Sermet Atay, Devlet Bahçeli'ye yeni yıl ve doğum günü için üç özel yapım silah hediye etti. Bahçeli kendisine verilen tüm hediyeleri MHP Genel Merkezi’nde yer alan sergi salonunda muhafaza ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Trabzon’da Şehitler ve Gazze için miting
Trabzon'da Şehitler ve Gazze için miting
İşte Mavi Vatan’ın yeni gücü Akya!
İşte Mavi Vatan'ın yeni gücü Akya!
A Haber ekibi atılan gazdan etkilendi
A Haber ekibi atılan gazdan etkilendi
Namaza gitmek isteyenlere engel
Namaza gitmek isteyenlere engel
MİT ve EGM’den DEAŞ’a büyük darbe!
MİT ve EGM'den DEAŞ'a büyük darbe!
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
Müslümanlara Cuma ablukası!
Müslümanlara Cuma ablukası!
AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti!
AK Parti'de bazı illerde adaylar netleşti!
Kafe ve restoranlarda yeni dönem!
Kafe ve restoranlarda yeni dönem!
Dere yeniden köpürdü!
Dere yeniden köpürdü!
Oğlunu öldürdüler babasını felç bıraktılar
Oğlunu öldürdüler babasını felç bıraktılar
Daha Fazla Video Göster