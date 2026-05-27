İşgal altında bayram coşkusu: Mescid-i Aksa’da 140 bin Müslüman tek yürek oldu

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Kurban Bayramı heyecanı, tüm engellemelere rağmen manevi bir atmosferde yaşandı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte on binlerce müminin dualarıyla yankılandı. İsrail’in uyguladığı kısıtlamaların gölgesinde gerçekleşen bayram namazında 140 bin kişi omuz omuza saf tutarak işgal altındaki topraklardan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.