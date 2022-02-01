Devlet Bahçeli'den CHP'li İBB'ye sert tepki: İstanbul İstanbul olalı böyle zillet ve zulüm görmedi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 24 Ocak'ta kar İstanbul'da kar esareti yaşanmasına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur." şeklinde konuştu. Başarısızlıklar dolu bir yönetim geçiren İmamoğlu'nu istifaya çağıran Bahçeli, "İstanbul'un önünü açmalı" dedi.