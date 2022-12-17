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Devlet Baba yaraları jet hızıyla sardı! ‘Nerede bu devlet’ dedirmediler

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Giriş: 17.12.2022 09:06
1999 Gölcük Depremi çaresizliği gösterdi. 'Nerede Bu Devlet' feryatları hafızalardaki tazeliğini korurken Devlet halkına bakış açısını değiştirdi. Yıllar içinde 81 ilde her an yaşanabilecek afetlere karşı devlet kurumları hazır hale getirildi. İşte rakamlarla afetler karşı müdahale başarısı.
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