Deva Partisi'nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım'dan Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Babacan partisini nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisini de HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor" dedi.