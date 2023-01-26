26 Ocak 2023, Perşembe
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Deva Partisi'nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım'dan Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Babacan partisini nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisini de HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor" dedi.