26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deva Partisi'nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım'dan Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

Deva Partisi'nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım'dan Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 10:12
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Babacan partisini nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisini de HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor" dedi.
AK Parti’den adaylık anketi
AK Parti’den adaylık anketi
109 ton altın için geri sayım!
109 ton altın için geri sayım!
Kendini HDP’nin 3. genel başkanı zannediyor
"Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor"
El-Bab’da DEAŞ operasyonu!
El-Bab'da DEAŞ operasyonu!
Yeni torba kanun geliyor!
Yeni torba kanun geliyor!
Rayiç bedel oyunu
Rayiç bedel oyunu
Mavi Vatan onlara emanet!
Mavi Vatan onlara emanet!
Rum kesimi silahlanmayı sürdürüyor
Rum kesimi silahlanmayı sürdürüyor
Batı’da enflasyon çıkmazı sürüyor!
Batı’da enflasyon çıkmazı sürüyor!
İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur
"İslam düşmanlığı insan hakları sorunudur"
İYİ Parti’den yeni bakanlık çıkışı
İYİ Parti'den "yeni" bakanlık çıkışı
Canlı yayında ’Kılıçdaroğlu’ kavgası!
Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu' kavgası!
Daha Fazla Video Göster