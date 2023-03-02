02 Mart 2023, Perşembe
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Depremzedeye eşya yardımı nasıl yapılacak? Depremzedelerin eşya zararı bu form ile kayda alınıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında 10 ilde birçok bina yıkıldı hasar aldı. Bu binalarda bulunan kişilerin eşyaları ya da iş yerlerindeki mallara ilişkin de zarar tespiti yapılıyor. Depremzedelere eşya yardımı nasıl yapılacak? A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu ayrıntıları aktardı.