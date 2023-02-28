Ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. Çalışmalar, tüm hızıyla sürüyor. 'Yüksek Seçim Kurulu' yetkilileri, inceleme yapmak için deprem bölgesine gitti. 'Güvenlik konusu' öncelikli gündem maddesi tabii. Merak edilense şu; depremzedeler nasıl oy kullanacak ve farklı illere gidenler, oy kullanabilecek mi?