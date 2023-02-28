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Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 13:14
Ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. Çalışmalar, tüm hızıyla sürüyor. 'Yüksek Seçim Kurulu' yetkilileri, inceleme yapmak için deprem bölgesine gitti. 'Güvenlik konusu' öncelikli gündem maddesi tabii. Merak edilense şu; depremzedeler nasıl oy kullanacak ve farklı illere gidenler, oy kullanabilecek mi?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
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