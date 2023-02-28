28 Şubat 2023, Salı
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Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. Çalışmalar, tüm hızıyla sürüyor. 'Yüksek Seçim Kurulu' yetkilileri, inceleme yapmak için deprem bölgesine gitti. 'Güvenlik konusu' öncelikli gündem maddesi tabii. Merak edilense şu; depremzedeler nasıl oy kullanacak ve farklı illere gidenler, oy kullanabilecek mi?