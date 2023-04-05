Depremzededen Bakan Kurum'a 7'li koalisyon eleştirisi: Cumhur İttifakı seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin yapamazlar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile deprem sonrası Sivas’a geçici olarak göç eden bir depremzede arasında geçen diyalog duygulandırdı. Depremzede vatandaş Bakan Kurum'dan evleri hakkındaki müjdeyi aldıktan sonra 7'li koalisyonun 14 Mayıs'taki seçimler ardından iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları çok kritik bir cümle ile anlattı. Vatandaş, "Bir depremzede olarak bu adamlar (Cumhur İttifakı) seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine (7'li koalisyon) yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin" dedi.

Bakanı Kurum, bir dizi temasta bulunmak ve Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için gittiği Sivas'ta tören öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Deprem sonrası Sivas'a geçici olarak göç eden bir depremzede Bakan Kurum'a 1 yıl içerisinde konutların teslim edilip edilmeyeceğini sordu.

"DAHA ÖNCE YAPMADIK MI?"

Duygulanan depremzedeyi Bakan Kurum, "Daha önce yaptık mı, yapmadık mı?" diye teskin etti.





Depremzede de Bakan Kurum'a, "Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin" diye konuştu.

"BERABER ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, "Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız" dedi.