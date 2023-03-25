Depremde leyleklere 64 yıldır yuva olan minare yıkıldı! Cami minaresiz leylekler yuvasız kaldı

Asrın felaketinden etkilenen Elbistan'da Çiçek Mahallesi Merkez Camii'nin 64 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan minaresi de yıkıldı. Hal böyle olunca, köyün sembolü haline gelen leylekler yuvasız kaldı. Köy halkı leyleklere yumurtlama dönemi gelmeden yeni bir yuva yapmayı planlıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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