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Depremde eşi ve 4 aylık kızını kaybetti! Kızının mezarındaki oyuncakları çaldılar

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 10:34
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından geriye acı ve hatıralar kaldı. Depremde 4 aylık kızını ve eşini kaybeden Mert Altun da ailesinin anılarını yaşatmaya çalışıyordu fakat kızı ve eşinin mezarı başına koyduğu eşyaların çalındığını gördü. Altun'un elinde sadece internette eşiyle olan ilginç düğün haberi kaldı.
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