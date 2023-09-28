28 Eylül 2023, Perşembe
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Deprem ve kentsel dönüşüm yasası! Karaismailoğlu: Çalışma üzerinde önemli bir noktaya geldik
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adil Karaismailoğlu, “Hibe ve uzun vadeli kredi seçeneği sunulacak. Dönüşümün hemen yapılması gerekiyor. İstanbul'da 600 bin konut bir an önce boşaltılmalı” dedi. Deprem ve kentsel dönüşüm yasasını A Haber canlı yayınına katılan mimar Dr. Nihat Şen değerlendirdi.