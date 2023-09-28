28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem ve kentsel dönüşüm yasası! Karaismailoğlu: Çalışma üzerinde önemli bir noktaya geldik

Deprem ve kentsel dönüşüm yasası! Karaismailoğlu: Çalışma üzerinde önemli bir noktaya geldik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2023 12:26
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  Adil Karaismailoğlu, “Hibe ve uzun vadeli kredi seçeneği sunulacak. Dönüşümün hemen yapılması gerekiyor. İstanbul'da 600 bin konut bir an önce boşaltılmalı” dedi. Deprem ve kentsel dönüşüm yasasını A Haber canlı yayınına katılan mimar Dr. Nihat Şen değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem ve kentsel dönüşüm yasası!
Deprem ve kentsel dönüşüm yasası!
1 haftada 80 terörist öldürüldü
1 haftada 80 terörist öldürüldü
Kılıçdaroğlu aday olmayabilir
"Kılıçdaroğlu aday olmayabilir"
Bir milletin umudu! Sefer için sayılı gün
Bir milletin umudu! Sefer için sayılı gün
CHP yine imam hatipleri hedef aldı!
CHP yine imam hatipleri hedef aldı!
Volkan nasıl faciaya yol açtı?
"Volkan" nasıl faciaya yol açtı?
Ek MTV’de kritik gün!
Ek MTV'de kritik gün!
Kültür Bakanlığı festivalden çekildi!
Kültür Bakanlığı festivalden çekildi!
FETÖ’ye Bank Asya operasyonu
FETÖ'ye Bank Asya operasyonu
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
24 saatte destan yazdılar! İşte Kahramanlar
24 saatte destan yazdılar! İşte Kahramanlar
Özbekistan’da şiddetli patlama!
Özbekistan'da şiddetli patlama!
Daha Fazla Video Göster