20 Mart 2023, Pazartesi
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Deprem bölgesine yardım seferberliği! Yardımlar bölgeye nasıl ulaştırılıyor?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık ilçesindeki afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor. Depolarda toplanan yardımlar tasnif ediliyor sonra dağıtılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un konuğu olan Kırıkkale Valiliği Özel Kalem Müdürü Talha Biçer aktardı.