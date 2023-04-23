Deprem bölgesindeki Minika çadırında 23 Nisan coşkusu

Deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler yapılıyor. Bölgede yer alan çocuklar Minika çadırında ülkenin geleceği olan çocuklar doyasıyla eğleniyor. A Haber mikrofonlarına konuşan minik kız, “Bugün 23 Nisan çok mutluyuz. Burada arkadaşlarla eğlenip film izliyoruz. Bugün bizim bayramımız” dedi. O noktada yaşanan eğlenceli anları muhabirimiz Yüksel Akalan anlattı.

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