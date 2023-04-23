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Deprem bölgesindeki Minika çadırında 23 Nisan coşkusu

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 11:33
Deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler yapılıyor. Bölgede yer alan çocuklar Minika çadırında ülkenin geleceği olan çocuklar doyasıyla eğleniyor. A Haber mikrofonlarına konuşan minik kız, “Bugün 23 Nisan çok mutluyuz. Burada arkadaşlarla eğlenip film izliyoruz. Bugün bizim bayramımız” dedi. O noktada yaşanan eğlenceli anları muhabirimiz Yüksel Akalan anlattı.
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