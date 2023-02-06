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Deprem bölgesinde kar yağışı etkili oluyor! Dünyanın gözü Türkiye... Aliyev ve Zelenskiy'den açıklamalar

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 09:44
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem için devletin her kademesi seferber oldu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 TIR ve yardım malzemesi yola çıktı." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Malatya'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Dost ülkelerden peş peşe açıklamalar yapıldı.
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