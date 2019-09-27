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27.09.2019

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı, bir maaş ikramiye aldı | Video

İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları depremden kaçarken canını hiçe sayan Ünal'a iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi.

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