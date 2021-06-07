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Deniz salyası kabusu yayılmaya devam ediyor: Karadeniz'e sıçradı

DHA
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Giriş: 07.06.2021 11:30
Güncelleme:07.06.2021 11:39
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Karadeniz'de önceki gün küçük çaplı alanda deniz salyası görüldü. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla azot ve fosfor kullanılıyor. Marmara kadar yakın zamanda böyle etki göstermez ama kirliliğe devam edersek 3, 5, 30 yıl sonra biz de karşı karşıya kalacağız" dedi.
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