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Deniz Baykal’ın anma töreninde neler oldu? Aslı Baykal’ın törene neden katılmadığı ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 12:36
Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal babasının anma törenine katılmadı. Gerekçe olarak da CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekili olmasını gösterdi. Aslı Baykal "Baykal'a sağlığında milletvekilliğinden istifa etmeli, onu bile yapamaz, ailesi ettirmeli” gibi sözler sarf eden Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekili  yapılarak onurlandırıldığı bir yapıda düzenlenen törene katılmam söz konusu değildir. "açıklamasını yaptı.
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