16 Şubat 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Deniz Baykal’ın anma töreninde neler oldu? Aslı Baykal’ın törene neden katılmadığı ortaya çıktı
Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal babasının anma törenine katılmadı. Gerekçe olarak da CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekili olmasını gösterdi. Aslı Baykal "Baykal'a sağlığında milletvekilliğinden istifa etmeli, onu bile yapamaz, ailesi ettirmeli” gibi sözler sarf eden Ali Mahir Başarır'ın Grup Başkanvekili yapılarak onurlandırıldığı bir yapıda düzenlenen törene katılmam söz konusu değildir. "açıklamasını yaptı.