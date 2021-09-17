17 Eylül 2021, Cuma
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Demokrasi tarihinin kara lekesi: 27 Mayıs! İdamların üzerinden 60 yıl geçti
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edilmesinin üzerinden tam 60 yıl geçti. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yargılamaların yapıldığı yerden Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesinin yaşandığı bölgeden ayrıntıları aktardı.