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DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız

DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 16:46
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısını değerlendirdi. Doğan, yeni sürece ilişkin yaptığı açıklamada "İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı?'' ifadelerini kullandı.
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DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız
DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız
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