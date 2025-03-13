DEM Parti: Erdoğan’dan randevu talep edildi

DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerle görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da heyet ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Başkan Erdoğan talep edilmesi halinde randevu vereceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından harekete geçen DEM Parti randevu talebinde bulundu.

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