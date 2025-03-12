DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu! Görüşme ne zaman? Detaylar A Haber’de...

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası talep edilmesi durumunda DEM Parti'nin İmralı heyetine randevu verebileceğini ifade etti. Bu sözlerin ardından harekete geçen DEM Parti'den flaş bir açıklama geldi. DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada 'Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak' dedi. Gelen son dakika bilgisiyle DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İşte detaylar...