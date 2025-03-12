12 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu! Görüşme ne zaman? Detaylar A Haber'de...
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu! Görüşme ne zaman? Detaylar A Haber’de...

DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu! Görüşme ne zaman? Detaylar A Haber'de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2025 18:10
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası talep edilmesi durumunda DEM Parti'nin İmralı heyetine randevu verebileceğini ifade etti. Bu sözlerin ardından harekete geçen DEM Parti'den flaş bir açıklama geldi. DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada 'Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak' dedi. Gelen son dakika bilgisiyle DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İşte detaylar...
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu! Görüşme ne zaman? Detaylar A Haber’de...
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!
A Haber Londra’da FETÖ’cülerin adresinde
A Haber Londra'da FETÖ'cülerin adresinde
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Başkan Erdoğan KKTC Başkanı Tatar ile görüştü!
Ece Gürel’in ailesi soruşturmayı yakından takipte!
Ece Gürel'in ailesi soruşturmayı yakından takipte!
Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
Kentte sokak köpekleri toplatıldı mı?
Kentte sokak köpekleri toplatıldı mı?
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber’de değerlendirdiler
Görüşme yok! MHP CHP’ye kapıyı kapattı
Görüşme yok! MHP CHP'ye kapıyı kapattı
Harita değiştiren imzanın şifreleri
Harita değiştiren imzanın şifreleri
İmralı heyeti ile görüşecek mi? İşte o cevap
İmralı heyeti ile görüşecek mi? İşte o cevap
Modern dünyada aile saldırı altında
"Modern dünyada aile saldırı altında"
Türkiye’de yeni bir kaos amaçlanıyor
"Türkiye'de yeni bir kaos amaçlanıyor"
Daha Fazla Video Göster