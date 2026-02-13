Dehşet evinde bir gün arayla 2 kadın cinayeti!

Şişli’de kamuoyunu sarsan kesik baş cinayetini hatırlayacaksınız. Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın parçalanmış cansız bedeni 24 Ocak’ta Şişli’de bir çöp konteynerinde bulunmuş, olayın failleri ise 8 saat içinde yakalanmıştı. Soruşturma derinleştirilirken 23 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan yine Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashalieva’nın da aynı evde, aynı kişiler tarafından ve benzer şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. İkinci kesik baş cinayetinin detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.