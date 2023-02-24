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Defne ilçesinde son durum ne? Çadır kentlerde neler yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 09:16
Deprem sonucu yıkılan 54 binanın enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 18.53'te 5 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgeden artçılar sürüyor. Büyük depremlerden geriye yarım kalan hayatlar acı hikayeler kaldı, oyun oynanan sokaklar enkaza döndü. Bölgede çadır kentler vatandaşlar yaşamlarını sürdürüyor. Konteyner kentler için çalışmalar sürüyor. Devlet ve millet el ele yaraları sarıyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.
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