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Danıştay kentsel dönüşümü durduran kararı 5 mahalleyi enkaz altında bıraktı! Yüzlerce insan burada can verdi

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Giriş: 22.02.2023 14:34
Devlet, İskenderun'da 5 mahallenin dönüşümü için iki kez karar almış, hem seçim çalışmalarında kentsel dönüşüme hayır kampanyası düzenleyen CHP teşkilatları, hem de kurulan derneklerin itirazlarıyla Danıştay kararı iptal etmişti. Yıkılan 185 bina, 1000'den fazla vatandaşa mezar olan o bölge için Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun kararına ulaşıldı. Kararda, 5 mahallede bulunan yapılarla ilgili teknik raporun olmadığı belirtilerek kentsel dönüşümün durdurulduğu görülürken, bir Danıştay üyesinin ise verilen karara karşı şerh düştüğü ortaya çıktı. Karşı oy kullanan üye "zemin yapısına ilişkin tespitler sonucunda karar verilmesi gerekir" diyerek kentsel dönüşümün durdurulması kararına direndi. Bakanlığın mahkemeye yaptığı itiraz da ise "afet anında can ve mal kaybı olur" uyarısı yaptığı görüldü.
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