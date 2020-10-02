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Dağlık Karabağ operasyonunda 6.gün! A Haber sıcak noktada

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Giriş: 02.10.2020 09:01
Güncelleme:02.10.2020 09:10
Son dakika haberi... Dağlık Karabağ operasyonunun 6.gününde Azerbaycan güçleri Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Cephe hattında neler oluyor? Bölgede son gelişmeler neler? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Berde kentinden detayları aktardı.

Dağlık Karabağ operasyonunun 6.gününde Azerbaycan güçleri Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Cephe hattında neler oluyor? Bölgede son gelişmeler neler? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Berde kentinden detayları aktardı.

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan Ordusu'nun 27 Eylül'de başlattığı operasyon 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ eteklerinde şiddetli çatışmalar gerçekleşiyor. Ermenistan Ordusu'na ağır kayıplar verdiren Azerbaycan Ordusu'nun ilk hedefi işgal altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirmek.

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ERMENİSTAN'IN KAYIPLARI ARTIYOR

İşgal altındaki toprakları adım adım geri alan Azerbaycan ordusu, yeni başarılara imza atıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada birliklerin, Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği belirtildi. Bakanlık ayrıca, operasyonlarda Ermeni Ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Ermeni askeri birliklerinin lojistik destekte ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti. İşgalden kurtarılan bölgelerde ise mayın temizleme ve güvenlik denetim çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti. Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı şuana kadar, 200 tank ve zırhlı araç, 228 roket atar, 30 hava savunma sistemi, 6 kumanda merkezi, 5 cephane, 110 lojistik araç, 1 adet S-300 savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu.

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SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi. Ermenistan ordusunun Terter kentindeki sivilleri yeniden bombalamaya başladığı belirtildi. 1 sivil hayatını kaybetti. Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi. Ermenistan güçleri, cephe hattına yakın bölgelerde bulunan Terter, Naftalan, Ağdam şehirlerinde kamu binalarını, sağlık ocaklarını, okulları, kreşleri ve evleri hedef alıyor. Ermenistan Ordusu'nun 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini söyledi.

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