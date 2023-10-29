Dağa kazınan Atatürk sevgisi! Dünyanın en büyük portresi restore edildi

Uzaydan görülebilen dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı sanat eserinden biri olarak kabul edilen Atatürk portresi yenilendi. Dağın zeminine 20 binin üzerinde çelik kazık çakıldı ve çelik hasırların yanı sıra 4 bin ton beton kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN