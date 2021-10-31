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Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Zirve'' açıklaması | ''İlişkileri güçlendirmek için ortak mekanizma kurulacak''

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.10.2021 16:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 Liderler Zirvesi marjında bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan ’’Zirve’’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Zirve'' açıklaması
G20’de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20'de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20’de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
G20'de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20’de saat 12.18’de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20'de saat 12.18'de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10’da
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10'da
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