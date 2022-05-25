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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç Finlandiya mesajı: Oldu bittiye izin yok! somut adım bekliyoruz

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Giriş: 25.05.2022 21:48
Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki ülkenin heyetleri ile gerçekleştirilen kritik zirve tam 5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu. Kalın, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik" ifadelerini kullandı.
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Oldu bittiye izin yok!
"Oldu bittiye izin yok!"
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