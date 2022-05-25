Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç Finlandiya mesajı: Oldu bittiye izin yok! somut adım bekliyoruz

Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki ülkenin heyetleri ile gerçekleştirilen kritik zirve tam 5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu. Kalın, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN