21 Aralık 2022, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili gerekli adımları attık." dedi. Dün yayımlanan Resmi Gazete kararına değinen Başkan Erdoğan, "Eğlence vergisi oranlarının sıfırlanmasını sağladık" ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak" şeklinde konuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan "Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir." mesajını verdi.