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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

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Giriş: 07.03.2021 23:40
Güncelleme:07.03.2021 23:45
Dünya Kadınlar Günü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Kadın Demek" şarkısı ve klibi ile kutlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadın demek hayat demek, aşk demek. Kadın demek emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesabından, "Kadın demek hayat demek, aşk demek. Kadın demek emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajıyla paylaştı.

"Kadın Demek" şarkısı ve klibinde, dünden bugüne kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldı.

Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a, Diyarbakır annelerinden koronavirüsle mücadeleye kadınların hikayesinin anlatıldığı klip, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınların görüntüleriyle başlıyor.

Klipte, yakınlarını şehit veren, 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara meydan okuyan, Diyarbakır'da evlat nöbeti bekleyen ve koronavirüsle mücadelede görev alan kadınların görüntüleri de yer alıyor.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci'nin görüntüsünün de bulunduğu klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden sağlığa, spordan tarıma, hukuktan savunma ve emniyete kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden başarılı kadın portrelerine yer veriliyor.

"HAYATA ANLAM VEREN RENKLERİZ"

Sözleri Dr. Hüseyin Balkancı, müziği Yücel Arzen tarafından hazırlanan "Kadın Demek" şarkısının sözleri şöyle:

"Olmazsa olmaz biz kadınlarız / Yükümüz dünyanın en ağır yükü / Tarihi yazdık ellerimizle / Toprağı vatan kılan ferman bizleriz.

Yarımız aşk bizim, yarımız anne / Ömer'ler Fethi'ler verdik Cennet'e / Canlar Özlem'le koştu göreve / Dertleri onaran derman bizleriz.

Hayat... Hayat... Hayat nedir? / Kadın demek! / Emek, çile, umut nedir? / Kadın demek! / Güneş, bahar, şefkat nedir? / Elif gibi dimdik başı; eğilmez / Onur demek! / Elif gibi dimdik başı, yıkılmaz / Gurur demek!

Hayata anlam veren renkleriz / Sevinci parlatır yası gizleriz / Önce vatan deriz, sonra can deriz / Bayrakları ruhuna saran bizleriz.

Sanat olur muydu biz olmasaydık / İlhamı coşturan giz olmasaydık / Zamanı durduran göz olmasaydık / Düşleri sevdaya yoran bizleriz."

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