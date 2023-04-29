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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de! Anketler ne gösteriyor? Erdoğan yeni müjdeler açıklayacak mı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 29.04.2023 14:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevapladı. Fuat Oktay, "Girdiğimiz her ortamda muhteşem geri dönüş alıyoruz. Seçimi birinci turda bitiririz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber’de!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de!
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