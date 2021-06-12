Cumhur İttifakı ortak "Anayasa" taslağı üzerinde çalışıyor! Millet ittifakı geriye dönüş istiyor

Cumhur İttifakı ortak "Anayasa" taslağı üzerinde çalışmaları başlattı. Millet İttifakı’nda ise masaya oturulmadı. CHP 150 maddelik taslağını Parti Meclisi'nde görüştükten sonra diğer partilerle uzlaşma arayacak. Millet İttifakı kamuoyu önünde HDP ile ortak masa kurmayacak. Gizli görüşmeler yapılacağı belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN