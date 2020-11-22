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Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan , 'nin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kısıtlamalara uyulmazsa ek tedbirler alabiliriz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni tedbirler alınacak mı? Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz.

Türkiye kendi iradesini siyasetine sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu da arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla tehditle tecritle teslim alabileceklerini sanacaklarının heveslerini hep kursaklarında bıraktık.

Sokakları karıştırmaya çalıştılar ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik.

DEĞİŞİM KARARLILIĞINDAN VAZGEÇMEDİK

Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allahtan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürüdük.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."

Başkan Erdoğandan canlı yayında koronavirüs salgınına ilişkin yeni açıklama: Birkaç hafta içinde... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CANLI YAYINDA KORONA SALGININA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA: BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE...
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