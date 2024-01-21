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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’dan A Haber’e özel açıklamalar: İlk işimiz belediyedeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 17:20
Güncelleme:21.01.2024 17:26
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ a haber'in sorularını yanıtladı. "İzmir'i ve sorunlarını iyi biliyoruz" diyen Hamza Dağ, "Çöp, trafik, koku ve kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
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