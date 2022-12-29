29 Aralık 2022, Perşembe
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Cumhur İttifakı bugün Ankara'da buluşacak! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhur İttifakı bugün Ankara'da bir araya gelecek. Saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ekonomiden dış politikaya kadar çok sayıda önemli konu ele alınacak. İşte detaylar...