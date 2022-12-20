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Cudi Dağı teröristlerden temizlendi! 3 günde 8 PKK'lı öldürüldü

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 15:22
Şırnak'taki Cudi Dağı teröristlerden temizlendi. Son teröristler bugün öldürüldü. Bölgede son 3 günde 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Cudi'de teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit eden PKK’lı Ayşe Kapar yok edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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