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Cougar helikopterin özellikleri neler? İşte geçmişte yaşanan yürekleri yakan o helikopter kazaları

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Giriş: 05.03.2021 09:29
Güncelleme:05.03.2021 09:41
Son dakika haberi... Türkiye dün Tatvan'dan gelen acı haberle sarsıldı. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yürekleri yakan kazayla gözler önceki yıllarda meydana gelen helikopter kazalarına çevirildi. 24 yılda yaşanan 4 Cougar kazasında 38 asker şehit oldu. İşte o helikopter kazaları ve Couger helikopterin özellikleri...

Bitlis Tatvan'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yürekleri yakan kazayla gözler önceki yıllarda meydana gelen helikopter kazalarına çevirildi. 24 yılda yaşanan 4 Cougar kazasında 38 asker şehit oldu. İşte o helikopter kazaları ve Couger helikopterin özellikleri...

COUGAR HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ

- Ağırlık (Yüksüz): 4,350 kg.
- Yüklü Kalkış Ağırlığı: 9,000 kg.
- Uzunluk: 15.53 m.
Yükseklik: 4.92 m.
Rotor çapı: 15.6 m.
Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni.
Taşıma Kapasitesi: Ortalama 20 asker (hava sıcaklığı ve bulunulan rakıma göre değişkendir)
En Yüksek Hız: 249 km/sa (134 knots, 154 mph)
Menzil: 573 km

Kazalar genellikle; yüksek gerilim hattı tellerine takılma, teknik arıza, pilotaj hataları engebeli arazi veya olumsuz hava koşulları gibi nedenlerle meydana geldi.

HELİKOPTER KAZALARI

10 AĞUSTOS 1993 3 ŞEHİT
12 OCAK 1995 6 ŞEHİT
12 KASIM 1996 10 ŞEHİT
14 EYLÜL 1997 6 ŞEHİT
4 KASIM 2002 2 ŞEHİT
19 ŞUBAT 2004 5 ŞEHİT
16 EKİM 2008 1 ŞEHİT



10 HAZİRAN 2010 3 ŞEHİT
16 MART 2012 12 ŞEHİT
22 TEMMUZ 2012 5 ŞEHİT
10 KASIM 2012 17 ŞEHİT
17 ARALIK 2013 4 ŞEHİT
13 EKİM 2014 4 ŞEHİT
31 MAYIS 2017 13 ŞEHİT

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