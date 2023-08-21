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Çöp... Sinek... Ağır koku... Dikkat! Denize 'zehir' akıyor...

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 12:24
İstanbul'un hangi dereleri kirli akıyor? İBB zehir saçan megakentin derelerine neden müdahale etmiyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında detayları anlattı.
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